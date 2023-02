Parket en stad zaten samen over aanslagen in Mechelen: “Bekeken welke informatie er gedeeld kan worden”

De voorbije week zijn in er in twee Mechelse woonwijken aanslagen geweest met brandbommen. Gelet op mogelijke linken vanuit Mechelen naar de problematiek in Antwerpen nodigde burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD) daarom het Antwerpse parket uit voor een gesprek: “Onze stad is geen eiland. De situatie noopt ook ons tot verhoogde waakzaamheid.”

De eerste aanslag op een woning in Mechelen gebeurde in de nacht van woensdag 15 op donderdag 16 februari. Er werd toen een brandbom gesmeten naar een woning in de Bethaniënstraat in de Mechelse woonwijk Battel. Een dag later werd de Nekkerspoelwijk opgeschrikt door een ontploffing. Toen werd er een brandbom gesmeten naar een geparkeerde auto voor een woning. Gelet op het stijgende geweld riep de Mechels burgemeester op tot rust en vroeg hij aan zijn politiediensten om via het uitgebreide cameranetwerk en gerichte patrouilles verhoogd toezicht te houden op het terrein.

Informatieavonden

Gisteren (donderdag) zat de Mechelse burgemeester ook nog samen met de Antwerpse procureur des konings. Dit voor een overleg tussen de afdelingsprocureur, een team van de federale politie en de korpschef. “De inzet was vooral om waar mogelijk informatie te delen met de gemeenteraad en bewoners van de getroffen wijken”, legt Vandersmissen uit. “De incidenten in de beide wijken wegen op de buurt en vele bewoners zitten met vragen. We hebben daarom afgesproken om op een nog te betalen datum een informatieavond in beide buurten te organiseren waarop het parket, met respect voor het geheim van het onderzoek, toelichting zal geven.”

Eén lijn

Alle betrokken partijen blikken tevreden terug op het gesprek. “Het parket en de federale politie doen alles wat mogelijk is om de lopende onderzoeken tot een goed einde te brengen. Ook de recent aangekondigde federale maatregelen zijn een goede zaak. Het vertrouwen tussen parket, politie en stadsbestuur is groot. We staan duidelijk op een lijn”, besluit Vandersmissen. Meteen na de eerste incidenten leverden de onderzoeksdaden al diverse elementen op die nuttig waren voor het verder onderzoek naar de aanslagen. Vrijdag raakte nog bekend dat politie en gerecht een Nederlandse verdachte (19) kon arresteren voor de aanslag in de Bethaniënstraat.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.