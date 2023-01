Parket eist twee jaar cel tegen twintiger die andere man bewusteloos sloeg in zware vechtpartij: “Slachtoffer moest gereanimeerd worden en liep hersenbloedingen op”

Mechelen Quali Drinks luidt alarmbel: “Inbraak is zoveelste crimineel feit op onze parking”

De maat is vol voor de uitbaters van Quali Drinks. Afgelopen weekend braken onverlaten in de geparkeerde bestelwagen van de drankenhandel op de Leuvensesteenweg in. “Het zoveelste criminele feit op onze parking”, zegt Kevin Goos geërgerd.

9 januari