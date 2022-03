Parket eist celstraffen van een jaar tegen 15 moneymules in phishingdossier

Mechelen Philippe fietst na bij­na-amputatie en drankver­sla­ving sponsor­tocht van 2.765 kilometer: “Moet iets terugdoen”

Kokend spaghettiwater over zijn voeten krijgen op de plek waar zijn kleinzoon had kunnen rondkruipen. Dat én het feit dat zijn voorvoet dan toch niet moest worden geamputeerd, maken dat Philippe Leemans (55) de drankduivel afzwoer en een nieuw leven begon. Om een helse periode van zes jaar af te sluiten, vertrekt de Mechelaar op 15 september met de fiets naar Santiago de Compostela en Fatima om geld in te zamelen voor goede doelen.

