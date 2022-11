Parket eist celstraf tot 2 jaar effectief voor poging tot autodiefstal in industriezone

De feiten dateren van april vorig jaar. De politie trof toen tijdens een patrouille man aan die gehurkt zat achter een haag. Wanneer de politie hem aansprak, had hij een zeer warrige uitleg over zijn aanwezigheid in Mechelen. “Maar wanneer even later het inbraakalarm van een auto weerklonk, werd zijn aanwezigheid wél duidelijk”, zei openbaar aanklaagster Catherine Van de Heyning op zitting. “De man was vanuit het Brussels samen met nog twee anderen naar Mechelen getrokken om een voertuig te stelen.” Dat voertuig, met ingeslagen autoruit, werd net zoals zijn twee kompanen even later ook aangetroffen in de buurt.