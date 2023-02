Parket eist 6 maanden cel tegen man (40) na reeks geweldsfeiten: “Hij gooide glas naar vriendin en wreef een stuk pizza in haar gezicht”

Het parket heeft een celstraf gevorderd van 6 maanden met uitstel tegen een 40-jarige Mechelaar. De veertiger stond terecht voor partnergeweld. In mei 2022 sloeg hij zijn vriendin. En dat was niet de eerste keer.

De politie was toen opgebeld door vrouw zelf. “Zij had toen net een glas naar zich gesmeten gekregen waardoor een ze een snijwonde had opgelopen en kreeg een stuk pizza in haar gezicht uitgesmeerd”, vertelde het parket op woensdag op zitting. De vrouw moest zelfs worden overgebracht naar het ziekenhuis omdat ze genaaid moest worden. De veertiger werd meegenomen door de politie.

Daar verklaarde de man dat hij boos was geworden omdat hij bij haar thuis kwam en zag dat haar ex-vriend aanwezig was. Die ex-vriend had de vrouw opgebeld omdat ze schrik had gekregen van de veertiger. “Omdat hij ’s ochtends naar haar woning was getrokken na te zijn gearresteerd door de politie omdat hij in een dronken bui erg agressief was geworden tegenover het slachtoffer”, luidde het nog bij het parket.

“Van bed getuimeld”

Later zou blijken dat het niet de eerste keer was dat de veertiger agressief werd tegen zijn vriendin. Hij had haar negen maanden eerder ook al geslagen. Ze liep daarbij blauwe plekken op aan haar billen en aan haar oog. Toen had de vriendin haar moeder opgebeld omdat ze werd opgesloten in haar kamer. “Ik heb haar op bed geduwd en zich is verder getuimeld waarna ze tegen een nachtkastje was gebotst”, vertelde de 40-jarige man hierover.

Het parket vroeg een celstraf van 6 maanden en een geldboete van 800 euro. De man vertelde de rechtbank dat zijn daden het gevolg waren van zijn alcoholproblematiek. Iets waarvoor hij in behandeling is. Alleen op zitting verklaarde hij wel dat hij af en toe nog iets durft te drinken. “Maar ik ben inmiddels beginnen te beseffen dat het leven veel mooier is als je nuchter bent”, besloot de man. Hij verzette zich niet tegen een straf met uitstel.

Een vonnis volgt op 22 maart.

