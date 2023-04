Parket bevestigt: Brand in ondergrondse garage van flatgebouw in Mechelse stationsbuurt is aangestoken

Leeste­naars onthalen enthousi­ast nieuwe markt: “Kan in andere deelgemeen­te niet lukken”

Is Leest een nieuwe traditie rijker? Donderdag werd in het centrum van het dorp alvast een nieuwe markt geboren. De kramen met onder meer écht lokale producten bleken in een stralend lentezonnetje meteen in trek, al had het volgens sommige bezoekers toch iets meer mogen zijn. Het stadsbestuur wil het initiatief graag uitbreiden naar een andere deelgemeente, maar volgens markthandelaarsverbond Markta is Leest “de enige plek waar een marktje kan lukken”.