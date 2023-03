Parkeerverbod en eenrichtingsverkeer in Vijverstraat

Mijntelco Niet langer gebonden aan de (mindere) modem van je operator: kiezen we binnenkort zelf ons ideale apparaat?

Als het van het BIPT afhangt, kunnen we straks kiezen welke modem we nemen wanneer we een nieuw internetabonnement afsluiten. De Belgische telecomregulator kondigde daar eind vorig jaar een ontwerpbesluit voor aan. Het zou betekenen dat je als klant niet langer verplicht bent om de modem van je internetprovider te gebruiken, maar je eigen apparaat kan aansluiten op het netwerk. Mijntelco.be zoekt uit of dat een goede verandering zou zijn.