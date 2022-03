Paradijs schenkt portret Madame Hortense aan Conservatorium: “Mét liefdesverhaal”

Muizen Dieven aan de haal met spelconso­le en geld

Dieven hebben in de Betsebroekstraat in Muizen bij Mechelen ingebroken in een woning. De daders maakten volgens de eerste vaststellingen van de bewoners onder meer een spelconsonole buit. Verder gingen ze er ook nog vandoor met een sleutelbos, een gsm-toestel en een portefeuille. De daders geraakten binnen zonder inbraaksporen achter te laten. Er is nu een onderzoek opgestart door de politie van Mechelen-Willebroek.

18 maart