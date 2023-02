Papenhofke te klein voor buurtoverleg na schietpartij: “We moeten samenwerken!”

BASKETBAL BNXT LEAGUE Kangoeroes Mechelen wordt in Leuven geconfron­teerd met pijnpunten: “Zo gaan we niet veel meer winnen”

Kangoeroes Mechelen heeft in Leuven een nederlaag opgelopen. Personeelstekort, balverliezen en missers aan de vrijworplijn wogen door in de eindbalans: 72-68. Het is wachten op de aansluiting van Jordan Harris. Die zat in Leuven op de spelersbank.

5 februari