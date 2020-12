Papa Jurgen (37) ziet na zoontje Kai (2) ook broertje Liam geboren worden op Kerstmis: “Ook mijn grootvader was al een kerstkindje”

Mechelen 21 winkeldief­stal­len in één maand: dader krijgt straf met uitstel

23 december “Zoveel winkeldiefstallen is geen misstap, het is gewoon lachen met justitie”, klonk het vorige maand in de vordering van openbaar aanklager Karel Berteloot. Hij vroeg toen aan de rechter in Mechelen om de 31-jarige Fatiha B. uit Boom te veroordelen tot een celstraf van 30 maanden effectief.