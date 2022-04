Panne zet tot tweeduizend gezinnen zonder stroom

voetbal derde nationale B Dave De Herdt en Racing Mechelen staan voor herkansing op titel uit bij Beringen: “Ontgooche­ling en frustratie omzetten in extra motivatie”

Heel ontgoocheld was hij na de 3-2-nederlaag in Lille vorig weekend, Dave De Herdt, trainer van Racing Mechelen. Gefrustreerd ook omdat zijn spelers keer op keer wandelen werden gestuurd door de scheidsrechter na een zoveelste appèl voor strafschop. Racing verspeelde in de Kempen zijn eerste kans op de titel, maar op bezoek bij Beringen dit weekend volgt de herkansing. Het gevoel van onrecht en frustratie maakt plaats voor strijdlust.

