Pandschap neemt vliegende start: “Van woning met gebreken naar verhuring zonder zorgen”

Mechelen Vrachtwa­gen botst met scootmo­biel

In de Koning Albertstraat in Walem is vanmorgen een man met een scootmobiel aangereden door een vrachtwagen. De bestuurder van die scootmobiel raakte daarbij gewond. “Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis voor verzorging”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. De omstandigheden van het ongeval worden verder onderzocht. Door het ongeval was er gedurende de vaststellingen door de politie en de interventie van de hulpdiensten een tijdlang verkeershinder.

17:33