Paasbomen als buren voor Opsinjoorke op Grote Markt: “Verhuizen na Pasen naar andere locatie”

Voor het eerst worden er voor de paasboom geen afgezaagde takken gebruikt, maar opgekweekte bomen die de volgende jaren hergebruikt kunnen worden. “In het verleden gebruikten we takken van een krulwilg op het openbaar domein. De boom werd dan geknot, wat eigenlijk niet zo goed was voor de boom en ook niet duurzaam. Dat pakken we dit jaar anders aan”, legt schepen Patrick Princen (Vld-Groen-M+) uit. “Nu kweken we gewortelde meerstammige krulwilgen op in grote plantenbakken. Na Pasen verplaatsen we deze bakken naar een andere plek in Mechelen, bijvoorbeeld naar een van onze stadsparken. Daar worden ze door onze teams onderhouden en kan iedereen er een heel jaar lang van genieten. Volgend jaar met Pasen verhuizen we de krulwilgen dan weer naar de Grote Markt.”