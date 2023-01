“Overal puin, glas en stof. Het huis was één grote ravage”: mama Nicky gaat schade opmeten nadat auto in gevel knalt bij dodelijk ongeval

Mechelen Dieven aan de haal met multimedia

In de Koningin Astridlaan in Mechelen hebben dieven ingebroken in een bedrijfsgebouw. De daders gingen ervandoor met een laptop en een gsm-toestel. Volgens de politiezone Rivierenland lieten de dieven geen inbraaksporen achter. Er is een onderzoek geopend.

8:20