OVAM-vaststellers versterken strijd tegen zwerfvuil: “Patrouilleren in burger”

Mechelen Woning in Fortuin­straat onbewoon­baar na felle brand: “Het vuur dreigde over te slaan naar de aanpalende woningen, maar we kregen het vuur net op tijd onder controle”

In de Fortuinstraat in Mechelen, nabij het Vrijbroekpark, is dinsdagvoormiddag brand uitgebroken op de bovenverdieping van een woning. De schade is groot. Gewonden vielen er niet.

7 juni