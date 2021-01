OVAM Mechelen krijgt brief met hoge dosis rattenvergif: “Personeel krijgt psychologische bijstand”

Mechelen Man gearres­teerd na aantreffen van fles lachgas

16:00 De politie van Mechelen-Willebroek heeft een man opgepakt nadat er in zijn wagen een fles lachgas van 2,7 liter lag. De man liep tegen de lamp tijdens een politiecontrole. “Hij had van de onderzoeksrechter enkele voorwaarden opgelegd gekregen waaronder het verbod op het gebruik van drugs”, verduidelijkt de politiezone. “Hij mocht de nacht doorbrengen in een politiecel en werd ter beschikking gesteld van het parket.” De fles lachgas werd tot slot in beslag genomen. Ook een tweede persoon werd opgesloten in een politiecel. Hij zou het te bont hebben gemaakt op straat nadat hij niet opgezet bleek te zijn met de controles. Tot slot werden er tijdens de controles nog 6 gram cannabis in beslag genomen.