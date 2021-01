Oudste vrouw van Mechelen Tinneke viert 106de verjaardag in haar appartement: “Door corona al jaar niet buiten geweest”

Mechelen106. Zoveel kaarsjes mag de oudste Mechelaar morgen woensdag uitblazen. Toch verblijft Tinneke Keller niet in een woonzorgcentrum, maar wel in het appartementje dat al meer dan vijftig jaar het hare is, ver weg van het coronamonster. Binnen blijven is de boodschap, maar dankzij de vele ritjes op haar hometrainer blijft de eeuwelinge in conditie.