Oude Stadsfeestzaal genomineerd voor Onroerenderfgoedprijs 2022

MechelenDe tot stadscinema omgebouwde Oude Feestzaal in Mechelen is een van de drie laureaten voor de Onroerenderfgoedprijs 2022. Stemmen kan vanaf nu.

Met de Onroerenderfgoedprijs wil de Vlaamse overheid bijzondere erfgoedprojecten in de kijker plaatsen. Dit jaar ligt de nadruk op erfgoed dat publiek toegankelijk is. Een externe jury koos uit 38 inzendingen de laureaten: het Steen in Antwerpen, de Sint-Odulphuskerk in Borgloon en dus ook de Oude Stadsfeestzaal in Mechelen.

“Met deze prijs wil ik eigenaars en beheerders van publiek toegankelijk onroerend erfgoed in de bloemetjes zetten. De laureaten tonen elk op hun manier hoe erfgoed op een duurzame manier een rol blijft spelen in onze samenleving. Dankzij dit soort initiatieven is onroerend erfgoed een absolute troef voor Vlaanderen”, zegt minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele.

De Oude Stadsfeestzaal in Mechelen werd in 1883-1884 gebouwd naar een ontwerp van stadsarchitect Victor Louckx. Sinds oktober is het beschermde monument het thuis van een stadscinema van Lumière na een verbouwing, met respect voor wat was. “Lovenswaardig hoe de grote open ruimte toch terug wordt opgeroepen”, vertelt Diependaele.

De winnaar van de Onroerenderfgoedprijs wordt bekendgemaakt op vrijdag 7 oktober. Stemmen op je favoriete laureaat via onroerenderfgoedprijs.be. Op zondag 11 september 2022 nemen de drie laureaten deel aan de Open Monumentendag. Elke laureaat wint een bedrag van 2.500 euro. De uiteindelijke winnaar ontvangt daarnaast een bedrag van 12.500 euro.

