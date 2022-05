Oud-directeur Jo Haazen niet welkom op 100ste verjaardag beiaardschool: “Onze Oekraïense gasten zouden aanstoot nemen aan zijn aanwezigheid”

Mechelen/Antwerpen Oud-stadsbei­aar­dier Jo Haazen geëerd door Jan Jambon: “Morgen ben ik weer die gewone jongen van de Seefhoek”

“Ik duizel van wat hij bereikt heeft in zijn leven.” Vlaams minister-president Jan Jambon toonde zich zaterdag tijdens een laudatio voor Jo Haazen (76) erg onder de indruk van de verdienste van de bekende klokkenspeler. Hij sprak de lofrede uit bij de toekenning van de Marnixring Erepenning voor de voormalige stadsbeiaardier van Antwerpen en Mechelen, die nog altijd hoogleraar is aan de Faculteit voor Kunsten van de Staatsuniversiteit in Sint-Petersburg.

