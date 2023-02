Oud-CC-directeur en De Garage-bezieler Koen Leemans neemt afscheid: “De eerste 23 jaar waren fantastisch, de laatste twee heel pijnlijk”

We hebben afgesproken in hartje Mechelen voor wat waarschijnlijk zijn laatste ‘Mechelse’ interview is, vlakbij de plek waar hij zich een kwarteeuw lang ten dienste stelde van de kunsten. Stelde, want na een halfjaar ziekteverlof ging hij op 1 januari aan de slag als zelfstandig consultant voor Keteleer Gallery, een galerij voor moderne en hedendaagse kunst op het Antwerpse Zuid. Daarover later meer. Beginnen doen we bij hoe het allemaal begon: bij een toevalstreffer die hem naar het ‘Chicago aan de Dijle’ bracht.