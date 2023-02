“Ottertrotter moet blijven!”: Oppositie protesteert tegen schrappen van festival en lanceert petitie

Mechelen Portefeuil­le gestolen na inbraak in bestelwa­gen

In de Hazestraat in Mechelen heeft een dief ingebroken in een bestelwagen. Die stond geparkeerd langs de openbare weg. Er werd een portefeuille en een gsm-toestel ontvreemd. Volgens de politie liet de dief geen inbraaksporen achter. Er is nu een onderzoek opgestart.

3 februari