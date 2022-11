Organisator annuleert WK-Fan Park in Nekkerhal: “Te veel negativiteit en het risico is te groot”

Vorige week trok de organisator van het grootste fan park van de Kempen al de stekker uit zijn evenement. In een reactie zei Schippers toen er nog wel in te geloven. “De kans dat ons Fan Park plaatsvindt, is 99 procent, maar de stress neemt wel toe”, gaf hij aan.

Een week later moet de evenementengroep toch beslissen het grootste scherm van Vlaanderen te annuleren. “We hebben er een weekend laten overgaan en met veel mensen gesproken. Het algemeen advies was: ‘Neem het risico niet.’”

200 tickets

En dus gaat het WK-feest in de Nekkerhal niet door. Niet onlogisch als je puur naar de cijfers kijkt. Aanvankelijk werd gedacht aan 4.000 bezoekers per wedstrijd, maar er werden in voorverkoop nog maar 200 tickets verkocht.

“We hadden mogelijk nog een fel afgezwakte versie kunnen organiseren voor misschien duizend supporters, maar de vraag is of dat wenselijk is in zo’n imposant gebouw. Dat zou volledig verloren gaan.”

Gok niet wagen

Bovendien is hij niet zeker of het evenement nog wel duizend kijklustigen zou lokken. “Ik zal dat nooit weten, maar ik wil de gok niet wagen. De kost van de huur van de Nekkerhal hebben we sowieso aan ons been, ik wil niet dat de financiële put nog dieper wordt bij een flop.”

Supporters zouden 5 tot 9,5 euro betalen voor hun ticket. De kaartjes zullen worden terugbetaald.

Negativiteit

Volgens Schippers zijn er verschillende redenen waarom het WK niet leeft. Hij noemt het tijdstip in de winter en de begrijpelijke negativiteit die rond Qatar en de kansen van de Rode Duivels hangt.

“Ik hoor veel mannen ook zeggen dat een match op een dinsdag om 16 uur tegen Kroatië slecht valt. Ze zijn aan het werk of moeten kinderen van school halen. Voor de match tegen Marokko is er dan weer schrik voor onrust. Om dan al onze pijlen te richten op de match tegen Canada…”

2024

De annulatie betekent zeker niet dat de Rawberry Group bij toekomstige voetbalkampioenschappen geen Fan Park meer gaat organiseren. “Achter de schermen werken we toe naar 2024, wanneer het weer in de zomer buiten kan.”

“Het is duidelijk dat de supporter niet veel oor heeft naar een WK in de winter.”

