Opvang in hotel Montreal wordt verlengd tot eind 2022

Op de site is er plek voor 78 personen. “We huurden deze site in eerste instantie voor zes maanden, maar dat kunnen we nu verlengen tot eind december”, zegt schepen van eigendommen en gebouwen Koen Anciaux (Open VLD). “Indien nodig kan het contract nog worden verlengd.” In november zal er een eerste evaluatie van het nooddorp op de site gebeuren en neemt de stad een beslissing over zijn toekomst. “Maar deze locatie is al zeer geschikt gebleken voor de opvang wat betreft ligging en functionaliteit”, besluit de Mechelse schepen.