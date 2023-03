Opsinjoorkes overspoelen Mechelse winkelstraten voor het goede doel



De bekende Mechelse stadspop Opsinjoor is vanaf 1 april overal te vinden in het centrum, maar dan wel in kleurrijke en creatieve interpretaties. Sjarabang heeft namelijk 120 witte Opsinjoorkes verspreid over het hele winkelcentrum van Mechelen. Je kan hem gaan zoeken tijdens de winkelwandeltentoonstelling van zaterdag 1 april tot zondag 21 mei in de vitrines van de Mechelse winkels.