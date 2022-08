Oppositie roept raadscommissie bijeen over Tangent: “Vergadering komt te laat”

Hombeek Vrienden bouwen Terras La Plage aan Eglegemvij­ver: “Prachtlo­ca­tie voor zomerbar”

Dankzij twee vrienden is het volgend weekend genieten geblazen aan de Eglegemvijver. Met vereende krachten timmeren ze er aan Terras La Plage, een zomerbar op het strand van de ‘Put van Hombeek’. “Met deze ‘proof of concept’ willen we laten zien wat mogelijk is om volgende zomer hopelijk voor een langere periode terug te keren”, vertellen Pieter-jan Clymans (21) en Bram De Ron (22).

5 augustus