Opnieuw speelstraten tijdens paasvakantie in Mechelen: “Belangrijk dat speelactiviteiten in het straatbeeld blijven”

Mechelen Politie onderzoekt twee inbraakpo­gin­gen

Zowel in de Schaalstraat als in Hanswijk de Bercht hebben dieven geprobeerd om in te breken. In de Schaalstraat was dat in een appartement op de eerste verdieping, in Hanswijk de Bercht was dat in een huis. Binnen geraakten de daders niet, maar telkens raakte wel een deur beschadigd. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart.

29 maart