Opnieuw protestactie tegen enkelrichting vesten, opnieuw paaltjes tegen de grond: “Mechelaars gaan maandelijks 40.000 kilometers moeten omrijden”

MechelenOp de vesten in Mechelen vond vanmiddag een protestactie met een 100-tal wagens plaats tegen de enkelrichting en “knips”. De actie, in de vorm van een autokaravaan die vertrok aan het Douaneplein en de volledige vesten afreed, kwam uit van Verbindend Mechelen vzw en Red de Vesten, in samenwerking met de andere actiecomités Nekker-Noord en Red de Vesten/Red Mechelen.

“De afgelopen weken werden bij bestempeld als autofanaten, maar niets is minder waar. Met deze actie willen we de aandacht trekken op het feit dat door de enkelrichting de Mechelaars maandelijks minstens 40.000 extra onnodige kilometers zullen afleggen. Elke maand opnieuw. We zijn pro duurzame mobiliteit”, zegt Carl Bols (Red de Vesten). “De manier waarop de stad dit aanpakt, zonder overleg met de burger, kan niet. De nieuwe verkeersopstelling is tijdelijk, maar het is wel vijf voor twaalf. We moeten nu al duidelijk maken dat we hier niet mee akkoord gaan.”

Volledig scherm De autokaravaan vertrok aan het Douaneplein © rv

Modal Shift

“Daarnaast willen we iedereen informeren dat de overheid tot hiertoe nooit een complete berekening over omwegen vrijgaf:de overheid verstopt de cijfers van de omwegen in de cijfers van de modal shift. Modal shift betekent dat mensen de auto inruilen voor andere vervoermiddelen:dit geeft aanleiding tot minder afgelegde kilometers met de wagen. Maar de werkelijke modal shift is onbekend, want deze is afhankelijk van tal van factoren en evoluties. Net zoals een boekhouder zowel kijkt naar inkomsten en uitgaven, en niet alleen naar het eindsaldo, moeten ook de omwegen en modal shift los van elkaar bekeken worden”, vult Leo Vivijs, voorzitter van Verbindend Mechelen, aan.

Volledig scherm Opnieuw werden er paaltjes door een inwoner verwijderd © rv

Paaltjes

Niet alleen via de protestactie werd dit weekend het ongenoegen kenbaar gemaakt. Op zaterdag werden wederom de paaltjes op het kruispunt van de Sint-Gommarusstraat met de Jan Bolstraat in de Mechelse wijk Nekkerspoel door een misnoegde Mechelaar verwijderd. Dit enkele uren na de plaatsing. Op zondag werden ze teruggeplaatst. “Uiteraard keuren we dit niet goed. We kiezen voor een positieve aanpak via dialoog. Maar dit geeft wel aan dat er een grote ontevredenheid is. De mensen zijn gefrustreerd”, besluit Vivijs. De actiegroepen organiseren op zaterdag 3 december opnieuw een protestactie.

