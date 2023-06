Opnieuw drama in ZOO Planckendael: leeuwin doodt eigen welpen

Een week na de dood van orang-oetanmama Kila deelt ZOO Planckendael alweer hartverscheurend nieuws. Aziatische leeuwin Lorena doodde haar in april geboren welpen na hun vaccinatie, een gedeeltelijke herhaling van twee jaar terug. Wat bezielde het dier en is het in de toekomst te vermijden?

De welpjes werden op acht weken gevaccineerd tegen de kattenziekte, zoals altijd gebeurt, volgens internationaal protocol. Maar na de prik ging het gruwelijk mis. Lorena aanvaardde haar welpen niet meer. “De leeuwin heeft gevoelsmatig haar welpen opgegeven. Ze vertrouwde het zaakje niet en heeft haar welpen dodelijk verwond”, licht woordvoerder van Planckendael Ilse Segers toe.

Het gebeurt nog dat leeuwinnen hun welpen doden. “In de natuur bijten leeuwinnen hun welpen dood als ze merken dat ze ziek of zwak zijn. Ze worden onmiddellijk weer krols nadat de welpen gestorven zijn. Zo steken ze geen vruchteloze energie meer in deze jongen, maar focussen ze op nieuwe paringen en een nieuwe worp en verspillen ze geen kostbare energie.”

Overgevoelig

Voor de verzorgers komt de dood van de welpen keihard aan. “De verzorgers hadden alles zo goed voorbereid en dan liep het op het einde toch nog mis. Ze zijn er het hart van in en verwerken hun verdriet.”

Ze stellen zich ook vragen. Ligt het aan de Aziatische leeuwen als soort of in het bijzonder aan het individu, de persoonlijkheid van deze leeuwin zelf? Is zij overgevoelig? “Lorena staat gekend als een zenuwachtige leeuwin met een pittig karakter die erg fel en agressief naar de verzorgers kan reageren. Daarom ook dat onze verzorgers altijd zeer omzichtig te werk gingen.”

Drielingen

In 2016 bracht Lorena wél drie jongen groot, maar twee jaar geleden liep het ook al eens mis, toen ook na vaccinatie. De leeuwin beet een van haar twee welpen dood. Of het een trieste primeur is voor Zoo Planckendael of dat het vaker voorkomt, dat vaccinatie aanleiding geeft tot welpendoding, kan de woordvoerder niet zeggen. Er was nog geen overleg met de Europese stamboekhouder. “Wat we wel zien in de natuur is dat leeuwen hun eerste worp uit onervarenheid doden.”

Segers geeft aan dat het met de Afrikaanse leeuwen in Zoo Antwerpen nog nooit fout is gelopen. “Daar werden recent nog twee drielingen gevaccineerd. De vaccinatie niet geven is geen optie: kattenziekte is ook dodelijk. Misschien is het vaccineren op latere leeftijd een piste?”

Nog 350 leeuwen

De zoo zal nu met haar wetenschappers bekijken wat de toekomst is van de kweekvrouw, want haar bloedlijn is belangrijk voor het internationale kweekprogramma van de zeer ernstig bedreigde diersoort – ze komt nog maar op één plek in India voor: in het Gir Forest National Park zijn er nog maar 350 Aziatische leeuwen.

“Er zal uitgebreid onderzoek en overleg zijn met de Europese stamboekhouder en experten van de Aziatische leeuwen in Denemarken om het voortbestaan van deze bedreigde diersoort verder te kunnen helpen en volgende generaties te laten overleven.” De welpen waren nooit te zien voor het publiek.

