Opnieuw actie tegen eenrichtingsverkeer op Vesten: “Stadsbestuur blijft potdoof”

Mechelen Op stap met ‘signalisa­tie­team’ Vesten: “Er worden niet zomaar borden neergesme­ten”

We gooien niet zomaar wat borden op een signalisatieplan. Hier is wel degelijk goed over nagedacht.” Minder-hinder coördinator van Stad Mechelen Andy Frans zal het maandagochtend meer dan eens herhalen tijdens een rondgang langs de Vesten bij alweer een fasewissel van de herinrichting. ‘Zijn’ signalisatie krijgt al eens kritiek, zoals zoveel aan De Nieuwe Vesten. “Het is zeker niet onze bedoeling om mensen te frustreren!”

12:19