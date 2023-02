Opnieuw aanslag gepleegd in Mechelen: “Auto voor een woning is ‘s nachts in brand gestoken”

In de Kalverenstraat is er in de nacht van donderdag op vrijdag rond 2.45 uur een wagen in brand gestoken. Dat bevestigt het Antwerpse parket. “Het voertuig brandde uit en er is ook schade aan de voorgevel van de woning waar het stond geparkeerd”, zegt woordvoerder Kristof Aerts. De politie kwam ter plaatse voor verder onderzoek. Er werd een perimeter ingesteld en de het labo kwam ter plaatse. “Het voertuig werd getakeld voor verder sporenonderzoek”, zegt Aerts.

Er wordt onder meer gekeken of er een verband is met het drugsmilieu. Of er een link is met de aanslag donderdagochtend in de Bethaniënstraat is nog niet duidelijk. Daar werd toen een molotovcocktail naar een woning gesmeten.