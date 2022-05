Opening stukje Tangent doet rijtje schuiven op Postzegellaan

voetbal vierde provinciale Kris Meert en Sint-Amands hebben ondanks pandoering in Booischot (6-2) nog altijd uitzicht op promotie: “De club is er klaar voor”

De voetbalgoden leken Sint-Amands goed gezind in deze eindronde. Nadat het eerst een dubbele achterstand wegwerkte tegen Muizen (3-2) werd Putte SK opzijgezet dankzij een winner in de slotminuut (3-2). Op bezoek bij Booischot donderdagavond keerde het geluk en keken de troepen van Kris Meert voor de rust al tegen een 4-0-achterstand aan. Het werd uiteindelijk 6-2, maar dat hoeft niet eens dramatisch te zijn. In de huidige context stijgen vijf van de zes finalisten in deze eindronde van vierde provinciale. En mocht ASV Geel de interprovinciale eindronde winnen tegen Rumbeke zaterdagavond, mag iedereen de champagne ontkurken.

20 mei