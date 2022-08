Op zoek naar het geheim van Mechelen, de enige winkelstad waar net minder leegstand is: “Investeren is de boodschap — soms tot frustratie van de Mechelaar”

MechelenOveral neemt de leegstand in de shoppingstraten toe, behalve op één plek. Terwijl in alle centrumsteden het aantal winkels daalde, kwamen er in Mechelen bij. Wij gingen in de winkeldriehoek in de binnenstad op zoek naar de ingrediënten van dat succesrecept en stelden de vraag of dat ook lekker blijft lopen.

Eerst enkele cijfers (van Locatus: provincies.incijfers.be): Mechelen slaagde er als enige centrumstad in om meer winkels te tellen dan voor corona. Het aantal steeg zelfs met 4,2%. Alle andere centrumsteden zagen het aantal winkels dalen, Brugge en Sint-Niklaas zelfs met respectievelijk 7,9 en 9,2%.

In dezelfde periode steeg ook het aantal horecazaken met 7,4%. Enkel Turnhout deed het beter (met een stijging van 8,2%). Gent, Aalst en Roeselare kenden een afname. Over een lange periode gezien – 2010 tot 2022 – resulteert dat in 21% minder leegstand in de Dijlestad. Ook in dat lijstje prijkt Mechelen bovenaan.

De IJzerenleen: meer en meer een horecaplein.

Wat het geheim is? “Dat willen heel wat andere steden graag van ons weten, maar elke stad is natuurlijk anders. Het vraagt maatwerk”, zegt schepen van Economie Greet Geypen (Open Vld). Ze verwijst naar de enorme investeringen die de stad de voorbije jaren deed in veiligheid, openbaar domein en netheid.

“Met die investeringen hebben we het kader gecreëerd om het handelscentrum maximaal in de verf te zetten, maar dat wil niet zeggen dat we nu alles kunnen laten gebeuren. We zijn er dagelijks mee bezig, onder meer met een acquisitiebeleid (het werven van handelaars, red.). We zetten de stad heel actief in de markt bij investeerders die we graag willen aantrekken. Dat hebben we bijvoorbeeld bij Dille & Kamille gedaan. We willen een divers aanbod, en ook funshoppers bedienen.”

De heraanleg van het eerste deel van de Onze-Lieve-Vrouwstraat.

Daarnaast spreekt ze over het strenge beleid op het vlak van leegstand. “We hebben permanent mensen die rondgaan. Een pand dat in de Bruul of de IJzerenleen leegstaat, dat heeft niks met vraag en aanbod te maken, wel met speculatieve huurprijzen.”

Geypen benadrukt dat de goede cijfers niet alleen de verdienste zijn van het stedelijk beleid, maar van samenwerkingen met onder meer de vzw Mest en handelaarsorganisatie Mechelen MeeMaken. “Dat Mechelen hot is, heeft ook veel te maken met het enthousiasme van de ondernemers. Dat werkt aanstekelijk”, weet Geert Milis van Mechelen MeeMaken.

Uitgelachen

Dat merkt zelfs een Antwerpenaar. “Toen ik 22 jaar geleden van Antwerpen naar Mechelen verhuisde, werd ik uitgelachen”, lacht Carl Van Dyck, directeur provincie Antwerpen Unizo. “Nu heeft de stad een hip imago en zakken ook Antwerpenaren met plezier af naar Mechelen.”

“Mechelen is twintig jaar geleden vertrokken vanuit een duidelijke visie en sprak die ook uit: wij willen een centrumstad zijn en groeien. Het koppelde daar een investeringspolitiek aan, wat zorgde voor een uitstraling ver buiten de stad.” Andere succesfactoren noemt hij de strenge aanpak van de leegstand, de combinatie met horeca, de actieve ondersteuning van starters en initiatieven zoals de stadscinema en de shuttlediensten die de stad een hip imago bezorgen.

Lokale ondernemers

In de Bruul zwaaien ketens als vanouds de plak, al zijn daar uitzonderingen op, zoals bijvoorbeeld schoenenzaak Gentry of Peloton de Paris. Die laatste, een wielertenuezaak, opende dit voorjaar na jaren in de Hoogstraat gevestigd te zijn geweest. “We zijn nog altijd heel blij dat de huisbaas ons deze kans heeft gegeven”, zegt Wendy Janssens.

Wendy Janssens en Stijn De Groef openen dit voorjaar Peleton de Paris in de Bruul

“We dachten dat we een ‘destination shop’ waren, maar krijgen nu ook heel veel toevallige passanten. Wel jammer dat Edie, hier iets verderop, stopt, want er zouden meer lokale ondernemers mogen zijn in de Bruul.” De uitbaters van Edie houden inderdaad uitverkoop om terug te plooien op hun winkel Lily in de Onze-Lieve-Vrouwestraat, de straat waar je wel veel lokale ondernemers vindt.

Een van de succesfactoren van Mechelen is volgens Janssens de centrale ligging. “We krijgen veel klanten uit Antwerpen en Leuven. Daarnaast wordt er constant geïnvesteerd, al ergeren sommigen zich aan de eeuwigdurende wegenwerken”, lacht ze.

Horecaketens

Het was niet de Bruul, wel de IJzerenleen die de voorbije jaren het hardst veranderde. Winkels maakten er plaats voor horeca(ketens). Binnenkort komt er alweer een bij: sushibar Yokoso. “We hebben veel goeds gehoord over Mechelen en weten dat hier een toekomst is. Daar wilden we bijzijn. Het verbaast mij altijd hoeveel volk hier rondloopt”, verklaart de Gentse eigenares Caroline Delbecque.

Het is de laatste horecazaak die er van de stad nog mag bijkomen op de IJzerenleen en dat is volgens Pieter Coremans van Huis Denies, een traditiezaak in keukengerei geboren in 1907, maar goed ook. “Want het wordt stilaan onleefbaar voor de bewoners en moeilijk voor de winkels die er nog zijn.”

Pieter Coremans baadt Huis Denies - Tafel & Keukengerei uit op de IJzerenleen in Mechelen

Dat vooral ketens de weg naar Mechelen vinden, is een gevolg van de gestegen huurprijzen, weet hij. Die zijn dan weer het resultaat zijn van de toegenomen aantrekkingskracht van de stad. “Mechelen telt veel dagtoeristen. Op zaterdag komt zowat dertig procent van ons cliënteel uit Nederland.”

Uitdagingen

Kan Mechelen nu op haar lauweren rusten? Het antwoord is duidelijk nee. “Het is een strijd van elke dag. De uitdaging is om de vinger aan de pols te blijven houden”, zegt Geypen. Volgens Milis moet er vooral worden ingezet op het aantrekken van eenmanszaken, omdat die zorgen voor verscheidenheid. “Ketens zijn goed, maar eenmanszaken zorgen voor verscheidenheid en een aanbod dat er op een ander niet is. Daar moeten we er meer van hebben. Niet in de Bruul en de IJzerenleen – de huurprijzen swingen daar de pan uit – maar wel in de andere winkelstraten. De heraanleg van de Onze-Lieve-Vrouwestraat en de Geitestraat gaan in die zin een boost geven.”

Van Dyck vraagt zich wel af hoelang de stad die investeringen gaat kunnen blijven volhouden. “Want koken kost geld. Een ander belangrijk punt is bereikbaarheid. De stad kondigt zeven jaar werken op de Vesten aan. Dat is voor de handelaars geen klein bier. De onbereikbaarheid van Mechelen mag de handelaars geen parten spelen.”

