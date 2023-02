Op stap met de kinderen: ontdek Mechelen te voet

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staat alles in het teken van wandelen met de kids. De krokusvakantie zit er bijna op en dat is hét moment om op ontdekking te gaan. Zo wandel je door Mechelen langs historische gebouwen, gezellige steegjes en groene parkjes.

Start- en aankomstplaats: Antwerpen Linkeroever, 5,16 km

Mechelen heeft heel wat te bieden voor wandelaars. De Dijlestad is vooral bekend van de Sint-Romboutstoren en nog enkele andere historische gebouwen, maar je vindt er ook heel wat groene zones. Die vormen een oase van rust te midden van de drukte. Ben je al in de Kruidtuin geweest? Of in de stiltetuin bij het Aartsbisschoppelijk Paleis? Ook aan de Dijle is het altijd heerlijk vertoeven. Deze wandeling van iets meer dan 5 kilometer leid je langs alle gezellige plekjes in Mechelen.

Volledig scherm De historische houten gevels De Duiveltjes op de Haverwerf langs de Dijle in Mechelen © David Legreve

Je vertrekt aan het parkeerterrein aan de Rode Kruislaan bij het kruispunt van de N16 met de Ring rond Mechelen. De eerste halte is Brouwerij Het Anker, waar de Gouden Carolus wordt gebrouwen. Daarna trek je door de binnenstad richting de voormalige Vismarkt en de Haverwerf aan de Beneden-Dijle. Hier kan je even halt houden voor een mooie foto met het hele gezin.

Langs de Beneden-Dijle wandel je vervolgens naar de Dodoens kruidtuin. Dit stukje groen werd aangelegd in 2011 rond het standbeeld van Rembert Dodoens. Het ontwerp van de plantenbakken en de kruidentuin werd gebaseerd op de schets van een hopplant uit zijn zestiende-eeuwse ‘Cruyde-boeck’. Deze bakken in de vorm van bladeren en hopbellen vormen unieke planten- en kruidengemeenschappen, waarbij de ranken deze structuren verbinden.

Volledig scherm Het Paleis Margareta van Oostenrijk. © David Legreve

Onderweg naar de Grote Markt en de sierlijke Sint-Romboutskathedraal kan je even afwijken van de route om een kijkje te nemen bij de Sint-Pieter en Pauluskerk en het renaissancepaleis van Margareta van Oostenrijk, dat nu dienst doet als gerechtsgebouw. De gebouwen liggen op een boogscheut van elkaar in de Keizerstraat. Je neemt daarna de Befferstraat richting Grote Markt.

Eenmaal op de Grote Markt valt het stadhuis meteen op. Het historische gebouw bestaat uit twee delen: de lakenhal met een onafgewerkt belfort en het Paleis van de Grote Raad. Het belfort werd nooit afgewerkt omdat er geen geld meer voor was toen de lakenhandel achteruitboerde in de veertiende eeuw. In de zestiende eeuw kreeg het een voorlopig dak. Aan de IJzerenleen staat ook het historische Schepenhuis, dat in de dertiende eeuw het eerste stenen stadhuis van Vlaanderen was.

Volledig scherm Het Mechelse Stadhuis op de Grote Markt. © David Legreve

In de verte heb je ongetwijfeld de Sint-Romboutstoren al gezien, nog een gebouw dat niet volledig voltooid werd. In 1452 start de bouw van dit imposante Mechelse monument door de architectenfamilie Keldermans. Hoewel de toren een onafgewerkte spits heeft, schopt het 97,3 meter hoge gebouw het toch tot symbool bij uitstek van Mechelen. Vervolgens wandel je noordwaarts langs het Hof van Busleyden weer naar de startplaats. Je kan onderweg nog even van de route afwijken en Kazerne Dossin of de bibliotheek Het Predikheren bezoeken.

