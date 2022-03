Ook passagier blaast positief nadat hij het stuur overneemt van dronken chauffeur: “Ondanks duidelijke waarschuwingen, reed hij toch nog weg”

MechelenDe politie van Mechelen-Willebroek heeft de firmawagen van een dronken chauffeur in beslag genomen. Dat gebeurde nadat zijn passagier het stuur overnam op het moment dat hij positief blies. Ook de passagier had teveel gedronken en had bovendien ook zijn rijbewijs niet op zak.

“Ondanks we hem duidelijk waarschuwden om niet te rijden, deed het toch”, luidt het bij Dirk Van de Sande van de lokale politiezone Mechelen-Willebroek. “De man wachtte zelfs speciaal totdat we onze controlepost hadden afgebroken, maar onze collega’s hadden dit toch nog opgemerkt en zette hem uiteindelijk aan de kant. Wanneer bleek dat hij positief blies, weigerde hij een ademanalyse. Hierop werd er bloed afgenomen. Hoeveel hij had gedronken, zal pas na die resultaten bekend zijn.”

Korte achtervolging

De oorspronkelijke chauffeur was kort daarvoor al gecontroleerd. Al weigerde hij eerste te stoppen voor de politie. Ondanks de agenten met hun oranjerode lamp zwaaiden. Er volgde een korte achtervolging en toen de chauffeur wel aan de kant kon worden gezet, bleek na een ademanalyse dat hij 1,5 promille alcohol in zijn bloed had. “Omdat zijn rijbewijs werd ingetrokken voor 15 dagen en zijn passagier later dus ook positief blies, werd de firmawagen van de oorspronkelijk chauffeur in beslag genomen”, legt Van de Sande uit.

Verder werden er afgelopen weekend nog vijf andere rijbewijzen ingetrokken voor vijftien dagen. Twee ervan waren onder invloed van cannabis. Eén van hen had 6,1 gram op zak. De drugs werd in beslag genomen. De overige drie chauffeurs waren onder invloed van alcohol.

Quote Een fietser moest zijn fiets voor 6 uur aan de kant laten staan. De man was zwaar dronken en was met zijn fiets tegen een geparkeer­de wagen gereden Dirk Van de Sande

Volledig scherm MECHELEN / WILLEBROEK - Politiewoordvoerder Dirk Van de Sande © Marc Aerts

Zij hadden tussen de 1,8 en 2,3 promille alcohol in hun bloed. “Deze laatste chauffeur was een vrouw met een voorlopig rijbewijs”, gaat de politiewoordvoerder verder. “Zij had dat rijbewijs niet op zak en dus werd de wagen waarmee ze reed uit het verkeer gehaald met een stuurslot”

Dronken fietser

Normaal gezien zou de politie ook nog het rijbewijs van een achtste chauffeur hebben ingetrokken voor 15 dagen. Alleen kon dat niet. De man beschikt volgens de politie niet eens over een rijbewijs.“De chauffeur was duidelijk onder invloed van drugs, maar weigerde zowel een speekseltest als een bloedproef”, klinkt het nog bij Van de Sande. “Ook bij hem werd de auto in beslag genomen.” In totaal werden er dit weekend 766 chauffeurs aan de kant gezet.

Naast de acht chauffeurs die de politie betrapte en waarvan ofwel het voertuig in beslag werd genomen of het rijbewijs werd ingetrokken voor 15 dagen, leverden nog zeven chauffeurs hun rijbewijs voor 3 uur in. Twaalf anderen tot slot deden dat voor 6 uur. “Een fietser moest ook zijn fiets nog voor 6 uur aan de kant laten staan”, besluit Van de Sande. “De man was zwaar dronken, hij had namelijk 2,6 promille in bloed, en was met zijn fiets voluit tegen een geparkeerde wagen gereden.”