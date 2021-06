Ook ongerustheid in Mechelen over PFAS-afgeleide: extra schepencollege moet vandaag duidelijkheid brengen

MechelenHet Mechelse college van burgemeester en schepenen komt vandaag dinsdag extra bijeen om duidelijkheid te krijgen over de aanwezigheid van PFAS in de stad. OVAM, de milieu-inspectie en producent Chemours komen uitleg verschaffen.

Het niet-afbreekbare en mogelijk kankerverwekkende PFOS kwam afgelopen dagen in het nieuws ten gevolge van de grote vervuiling in Zwijndrecht, maar niet alleen daar werd met het product gewerkt. Productiebedrijf Chemours op de DuPont-site in Mechelen-Zuid verwerkt PFAS, de bredere familie waartoe PFOS behoort, bij de productie van teflon.

“Onmiddellijk na de eerste berichten daarover heb ik OVAM, de Vlaamse milieu-inspectie en het bedrijf Chemours gevraagd om uitleg. Morgen om 8 uur geven alle betrokkenen toelichting aan het schepencollege tijdens een extra zitting”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen.

Het stadsbestuur wil voor zichzelf en de Mechelaars duidelijkheid verschaffen. “Door alle betrokken partijen samen te brengen, zorgen we ervoor dat we over alle nodige info beschikken. Al naargelang de uitkomst van het overleg weten we of er bijkomend onderzoek nodig is en/of welke maatregelen bijkomend nodig blijken”, vult schepen Marina De Bie aan.

Infomoment

In het Nederlandse Dordrecht ontstond eerder al ongerustheid over een andere vestiging van Chemours, waar mogelijk giftige stoffen de lucht, de bodem en het water zouden verontreinigen.

De stad organiseert later deze maand ook nog een infomoment voor de omwonenden van de oude brandweerkazerne aan de Dageraadstraat. De stad doet dit “om de buurt proactief te informeren over de aanwezigheid van PFOS in blusschuim en zo de mogelijke ongerustheid over residu in de omgeving van de voormalige kazerne te ondervangen”.