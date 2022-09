Ook inburgeraars verkopen azalea’s voor Kom op tegen Kanker

Mechelen Vismarkt blijft vernieuwen: nieuwko­mers Leah en Lesco openen met week verschil

De Vismarkt is twee heerlijke horeca-adresjes rijker: Lesco en Leah. Het eerste is het culinaire kindje van de Mechelse chef-kok Stef Buelens (43), terwijl de andere zaak de koffie-, cacao- en theebar van Julie Van Wouwe (30) is. De bijna-overburen openen met een week verschil. “Natuurlijk passen ook wij op de Vismarkt”, zeggen de ondernemers.

12 september