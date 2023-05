Onverwachte modeshow in Mechelse Lidl met Véronique De Kock en influencers

Met het initiatief wil de supermarktketen de nieuwe linnen kledinglijn, die vanaf vandaag beschikbaar is, in de kijker zetten. “Deze modeshow doen we enkel en alleen in Mechelen, waar we in winkelcentrum Malinas een mooie locatie hebben. Het verrassingseffect is leuk voor de klant, die meteen ook de nieuwe kledingstukken van de collectie kan passen”, vertelt woordvoerder van Lidl Isabelle Colbrandt. “We hebben een aantal mensen ingeschakeld die op sociale media zeer actief zijn en met Véronique De Kock hadden we een ervaren model, maar ook eigen Lidl-collega’s paradeerden op de catwalk. Intern hebben we een oproep gedaan naar medewerkers die mee de nieuwe kledinglijn wilden promoten. Een tiental modellen toonden vandaag de collectie.” Later vandaag vindt er een tweede en laatste modeshow plaats.