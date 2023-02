Ontpop organiseert evenementen in Maneblusser City: “Perfecte ruimte voor (bedrijfs)feesten”

Mechelen Oud-CC-directeur en De Garage-bezieler Koen Leemans neemt na kwarteeuw afscheid van Mechelen: “Eerste 23 jaar waren fantas­tisch, laatste 2 heel pijnlijk”

Nadat de ruimte voor actuele kunst De Garage in Mechelen nét niet afgeschaft werd, is ze op zoek naar een frisse wind. Exit de bezieler en man die het de voorbije vijfentwintig jaar leidde. Voormalig directeur van het Cultuurcentrum Koen Leemans (50) mocht naar eigen zeggen zelfs niet meedenken en -praten over de toekomst van zijn ‘professionele kindje’ en koos moegetergd voor een nieuwe uitdaging. We spraken met hem af voor wat waarschijnlijk zijn laatste ‘Mechelse’ interview is.