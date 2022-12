‘Ontknoping van Mechelen’ vraagt input tijdens dialoogmarkt

Voetbal tweede nationale B Nijlen verliest tegen Betekom al voor vierde keer dit seizoen punten in slotminu­ten (1-1): “Het is elke keer iets anders”

KFC Nijlen is er alweer niet in geslaagd om te winnen. Op eigen veld tegen concurrent Betekom zag het er nochtans lange tijd naar uit dat de Nijlenaren voor het eerst in twee maanden nog eens een driepunter zouden pakken na een goal van Gianni Van Den Buijs, maar al voor de vierde keer dit seizoen ging het mis in de slotfase.

11 december