Onopgemerkt verslag werpt nieuw licht op grote Mechelse stadsbrand van 1342: “Verhaal van teleurstelling en samenhorigheid”

Aannemer die bevoegd is voor Margareta­tun­nel wordt in gebreke gesteld voor elf uur durende panne

De technische storing in de Margaretatunnel in Mechelen duurde wel 11 uur lang. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) stelt de aannemer die van permanentie had moeten zijn om de problemen op te lossen, nu formeel in gebreke. Het stadsbestuur gaat in overleg met het AVW over de verkeerssituatie als de tunnel moet sluiten: “We moeten nagaan of we de tunnel sneller kunnen openstellen na panne”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen (Open Vld).