“Ongelooflijk hoeveel prinsen met ons willen trouwen!”: Punkband hoopt met nieuw album ook niet-golddiggers te overtuigen

Mechelen Tien jaar cel voor twintiger die 16-jarige vier messteken gaf: “Dit waren zeer ernstige feiten met levensbe­drei­gen­de gevolgen”

De 21-jarige Nathan M.-N. uit Mechelen is door de rechtbank veroordeeld tot een effectieve celstraf van 10 jaar. Dat is twee jaar meer dan wat het parket had gevorderd. Hij werd schuldig bevonden aan een poging doodslag. In de zomer van 2020 stak hij in de buurt van het station een 16-jarige drie keer in de arm en één keer in de buik.

12:15