“Onfatsoenlijk”: Jo Haazen om politieke redenen niet uitgenodigd voor viering 100 jaar beiaardschool

Mechelen Bloemen Louis kijkt na zes maanden sluiting uit naar Moederdag: “Dankzij ouders dat ik hier nog sta”

Zijn winkel hangt vol bloemengeur, maar Jan Claes (40) ruikt het niet meer. Een tumor op zijn sinus beroofde hem zes maanden van zijn leven en ontnam hem zijn reukzin, maar dat houdt hem niet tegen. Sinds enkele weken is hij weer open, net op tijd dus voor het drukste weekend van het jaar: Moederdag. Het is een dag die voor hem een nieuwe betekenis kreeg, want zonder zijn ouders was zijn Bloemen Louis er nu niet meer.

7:36