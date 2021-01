Ondanks celstraf van acht jaar voor mensensmokkel blijft Melikan Kucam gemeenteraadslid

Kalmthout Op huizen­jacht in... Kalmthout: “Deze gemeente heeft alles te bieden: natuur, gezellig­heid, openbaar vervoer en veel open ruimte”

8 januari Op zoek naar een nieuwe stek, of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week in elke provincie op onderzoek met een lokale vastgoedmakelaar. Deze week in Antwerpen: Kalmthout, een oase van groen met hét natuurgebied van Vlaanderen als ideale uitlaatklep voor liefhebbers van de natuur. Wij hadden een gesprek met Nerena Ruinemans van Claessens Makelaars.