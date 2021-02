Onbegrip over ‘surrealistische’ sluiting loketten Nekkerspoel: “Net miljoenen geïnvesteerd in stationsgebouw!”

Mechelen Dieven doorzoeken woning in Keramieks­traat

27 januari In de Keramiekstraat hebben dieven ingebroken in een woning. De daders geraakten binnen door een raam te forceren. Binnen werd alles doorzocht. Of er ook een buit werd gemaakt, is nog niet duidelijk. Dit moet nog worden nagegaan door de bewoners. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart.