Omheining van bouwwerf vernield bij diefstal van lichtarmaturen

voetbal 2NB Racing Mechelen sleept pas laat punt uit de brand tegen tienkoppig Berchem (2-2): “We speelden het niet goed uit”

Racing Mechelen stond tegen Berchem meer dan een uur met een man meer op het veld, maar de troepen van Greg Vanderidt slaagden er niet in om in die periode afstand te nemen. Integendeel. Beirlant zette de bezoekers zelfs op een 1-2-voorsprong vanop de stip en Berchem claimde nog een tweede elfmeter nadat Van Hoof neerging in de zestien. Pas in het slot van de wedstrijd kon De Paepe een punt uit de brand slepen voor Racing op aangeven van Carrez, 2-2 was de eindstand.

5 februari