Oldtimers palmen Grote Markt in: “Oudste deelnemer dateert van 1910”

Mechelen Adegem­straat dinsdag afgesloten

Het verkeer dat het stadscentrum wil verlaten, kan dat morgen dinsdag niet via de Adegemstraat. Deze is afgesloten vanaf de Korenmarkt tot aan de Hersthoornstraat. Doorgaand gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de Onze-Lieve-Vrouwestraat, fietsers en voetgangers via het Van Beethovenstraatje en de Hersthoornstraat. De Adegemstraat wordt tijdelijk dubbelrichting van aan de Hertshoornstraat tot aan de werfzone.

8 augustus