Nummerplaat van personenwagen gejat

Mechelen Twee inbraken in hetzelfde apparte­ments­ge­bouw

De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart naar een inbraak en een inbraakpoging in hetzelfde appartementsgebouw langs de Schuttersvest in Mechelen. Zo werd er onder meer ingebroken in een flat op de vierde verdieping en probeerden dieven hetzelfde te doen bij een flat op de tweede verdieping. Alleen geraakten ze hier dus niet binnen. Wel raakte telkens de deur beschadigd. Bij de inbraak in de flat op de vierde verdieping werd een geldsom gestolen. De daders worden momenteel opgespoord.

19 mei