Noué maakt Mechels viergeslacht compleet

Mechelen Maanrockpo­di­um De Koer groeit uit tot zelfstan­dig festival

Mechelen is een zomerfestival rijker: De Koer. Helemaal nieuw is het niet, want de Mechelaars kennen het natuurlijk als een van de podia van Maanrock. Deze zomer verlaten de organisatoren dat veilige nest en slaan ze hun eigen vleugels uit, om met hun alternatieve elektronische muziek op 24 en 25 juni het startschot te geven van De Zomer Is Van Mechelen.

25 april