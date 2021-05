Nooit meer roken op het perron of in het station: NMBS positief over initiatief stad Mechelen

Mechelen zegt het voortouw te willen nemen binnen ‘Generatie Rookvrij’, een campagne die streeft naar een maatschappij waarin ieder kind dat in 2019 of later geboren is, rookvrij kan opgroeien. Zo werd de sigaret al verbannen van speeltuinen, voetbalvelden en parken. De stad Mechelen, waar jaarlijks de ‘1000 km van Kom op tegen Kanker’ wordt georganiseerd, wil de sigaret nu ook in de stations in de ban slaan.