Nooit meer roken op het perron of in het station: NMBS en minister positief over initiatief stad Mechelen

MechelenEen sigaretje opsteken tijdens het wachten op de trein? Als het van de NMBS afhangt, dan kan dat binnenkort niet meer. De spoorwegmaatschappij reageert dan ook opgetogen op de uitgestoken hand van de stad Mechelen. Die vroeg in een brief om zowel de perrons als de in- en uitgangen van de twee Mechelse treinstations rookvrij in te richten. “We worden als melaatsen aangepakt”, reageren rokers.

Mechelen zegt het voortouw te willen nemen binnen ‘Generatie Rookvrij’, een campagne die streeft naar een maatschappij waarin ieder kind dat in 2019 of later geboren is, rookvrij kan opgroeien. Zo werd de sigaret al verbannen van speeltuinen, voetbalvelden en parken. De stad Mechelen, waar jaarlijks de ‘1000 km van Kom op tegen Kanker’ wordt georganiseerd, wil de sigaret nu ook in de stations in de ban slaan.

Initiatiefnemer voor de brief is gemeenteraadslid Rina Rabau (VLD-Groen-m+). “Het huidige beleid van de NMBS bepaalt dat er op de treinperrons in Mechelen en Mechelen-Nekkerspoel mag gerookt worden, een plek waar we met z’n allen op de trein wachten. Ik pleit niet voor een algemeen verbod, maar voor afgebakende plaatsen waar mensen kunnen roken zonder andere reizigers te storen. Daarnaast zou er ook kunnen gewerkt worden aan een rookvrije perimeter rondom de toegang van het stationsgebouw”, vertelt ze.

Volledig scherm © David Legreve

Mechelen wil als pilootproject fungeren voor de uitrol van rookvrije perrons en stations in de rest van het land. “Zo willen we een belangrijk signaal geven naar de Mechelaar en een voorbeeld zijn voor andere steden. We willen kinderen het recht geven om rookvrij op te groeien en streven naar een gezondere samenleving”, zegt schepen van Welzijn Gabriella De Francesco (VLD-Groen-m+).

Zoals Frankrijk en Nederland

In de Kamer vraagt Groen-parlementslid Kim Buyst aan minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) om de nodige stappen te zetten. “In Nederland zijn de perrons al sinds 2020 rookvrij. Ook in ons land zijn vele reizigers vragende partij. Er is weliswaar een bepaling over roken op perrons, maar die is niet eenduidig. Een regel met uitzonderingen zorgt ervoor dat eigenlijk niemand nog weet of het nu mag of niet. Een proefproject met rookvrije stations in Mechelen zou alvast een stap in de goede richting zijn.”

Volledig scherm © David Legreve

Voetbalstadia

De NMBS reageert bij monde van woordvoerder Bart Crols alvast positief. “NMBS wil de ruggengraat zijn van een duurzame en groene mobiliteit. In dat kader, en naar analogie met buurlanden zoals Frankrijk en Nederland en andere sectoren – denk maar aan voetbalstadia of pretparken - wil ook NMBS in de toekomst gaan naar volledig rookvrije stations en perrons”, licht hij toe.

Volgens de woordvoerder is wel een wetswijziging vereist om het rookverbod ook op perrons in openlucht te kunnen afdwingen. “In de stationsgebouwen en op overdekte perrons is het verbod immers al van kracht. In afwachting wil NMBS al zelf initiatieven nemen. Daarom juicht ze het initiatief van Mechelen toe en wil ze graag overleggen om te zien hoe zo’n pilootproject vorm kan krijgen.”

Minister Gilkinet is blij met het “mooi voorstel!” “Stations moeten veilige, aangename ontmoetingsplekken zijn. Voor mij is het logisch dat de stations van de toekomst rookvrij zijn. Goed dat NMBS samen met Mechelen wil onderzoeken hoe dit concreet vorm kan krijgen via een pilootproject voor rookvrije stations. Ik wil hier ook mijn schouders onder zetten en zal mijn team vragen om te onderzoeken welke aanpassingen er nodig zijn aan de wet.”

Volledig scherm Een roker op het stationsperron. © David Legreve

Voor heel wat rokers is zo’n sigaretje op het perron een ‘wachtverzachter’. De tabakgebruikers die we in het station van Mechelen ontmoeten, reageren dan ook afwijzend. “Het voorstel verbaast mij niet, rokers worden de jongste tien jaar als melaatsen aangepakt”, zegt Koen, die aan een sigaretje lurkt aan de achteringang van het station. “Ze hoeven ons niet nog meer in een hoekje te duwen. Het is een kwestie van je gezond verstand gebruiken. Hier is veel wind en open lucht.”

Stinkende bussen

Aan de andere kant van het station treffen we een rokende Walter. “Ik wil nu eentje opsteken, dus heb ik er een probleem mee. Een betere wereld begint bij jezelf. Die stinkende bussen daar ruik je tot hier. En die rook dringt ook in ieders lichaam”, zegt Walter, die wel aangeeft dat hijzelf liever nooit was beginnen roken.

Er zou overigens wel al minder worden gerookt op de perrons omwille van de mondmaskerplicht.